У Києві оголосили в розшук підлітка, який пішов з дому після невдалого вступу до університету

Перед цим хлопець сказав рідним, що зведе рахунки з життям, пише "ТСН".

У невідомому напрямку він пішов не взявши з собою ні телефону, ні ключів, ні грошей.

На щастя, протягом декількох годин хлопець повернувся додому-зараз з ним все гаразд.

Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні відносини з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.

Нещодавно правоохоронці Одеси оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні і більше не поверталася.

Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.

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