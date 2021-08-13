У Кривому Розі на території одного з супермаркетів обвалилася стеля
Як передає Poltieka.net, про це повідомили місцеві жителі в одному з Facebook-спільнот.
За попередньою інформацією, інцидент стався увечері 12 серпня в Інгулецькому районі міста.
Місцеві жителі в мережі пишуть, що постраждав чоловік. Він зараз знаходиться в лікарні.
"Дуже постраждала спина. Завтра будуть робити КТ хребта", - розповіла його знайома.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
В Україні лопнув великий банк, що буде з вкладами: заява Нацбанку
Дружина продюсера "Квартал 95", ледь вмістивши бюст в тісне декольте, розповіла про особливий дар: "Клас, Ганнуся"
Вагітна Осадча опинилася в лікарні, Горбунов не залишив дружину одну: що сталося
Пішла з життя зірка "Москва сльозам не вірить" і "Татусевих дочок": подробиці трагедії
Також люди діляться першими кадрами з місця НП.
Раніше ми повідомляли, що в один з гуртожитків Дніпра обвалилася стеля.
За попередньою інформацією, причиною обвалення стало затоплення-величезний шматок стелі впав посеред кімнати.
Нагадаємо, що у переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.
Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.
Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.