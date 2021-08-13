У Кривому Розі на території одного з супермаркетів обвалилася стеля

Як передає Poltieka.net, про це повідомили місцеві жителі в одному з Facebook-спільнот.

За попередньою інформацією, інцидент стався увечері 12 серпня в Інгулецькому районі міста.

Місцеві жителі в мережі пишуть, що постраждав чоловік. Він зараз знаходиться в лікарні.

"Дуже постраждала спина. Завтра будуть робити КТ хребта", - розповіла його знайома.

Також люди діляться першими кадрами з місця НП.

Раніше ми повідомляли, що в один з гуртожитків Дніпра обвалилася стеля.

За попередньою інформацією, причиною обвалення стало затоплення-величезний шматок стелі впав посеред кімнати.

Нагадаємо, що у переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

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