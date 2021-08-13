Український олімпійський чемпіон Жан Беленюк також свого часу фотографувався зі спортсменами з РФ

Як передає Politeka.net, відповідні кадри публікував народний депутат Антон Поляков у своєму Telegram-каналі.

"У 2016 російської агресії на Донбасі не було? Чи Беленюк тоді з якимись "легальними" російськими спортсменами обіймався? Або тоді заступник Міністра оборони був зайнятий?",- задається питанням Поляков.

На опублікованих кадрах видно, як Жан Беленюк позує разом росіянином Давітом Чакветадзе. Тоді наш борець завоював срібну медаль Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

"Я б навіть і не заїкнувся зараз про якісь моральні принципи Беленюка, якби він за цю дівчинку заступився. Але він вирішив, що це інше. Що йому у 2016 це було можна, а їй у 2020 - баста. Ніхто нам нічого з цього приводу пояснити не хоче?", - написав Поляков.

Варто нагадати, що на українську спортсменку Ярослава Магучіх вилилася хвиля негативу через фото зі спортсменкою з РФ на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Спочатку легкоатлетка пояснила свій вчинок "свободою думки" в Україні, але пізніше в соцмережах закликала "бути обережними, бо ворог готовий на все".

Сам Беленюк раніше закликав припинити цькування Ярослави Магучіх.

На його думку, українська делегація повинна була передбачити виникнення подібних казусів і заздалегідь продумати, якою буде офіційна реакція на них.

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