Подружню пару, яка допомагала воїнам АТО, розстріляли бойовики
Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Ukrainian People Magazine".
Олена та Володимир ховали сусідських дітей від обстрілів, надавали допомогу літнім сусідам.
Також подружжя привозило їжу українським військовим в Луганський аеропорт.
Вони приїжджали до заблокованих мінними полями літніх сусідів, щоб допомогти з продуктами і ліками.
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Сім'ю волонтерів вистежили бойовики. Все майно подружжя було знищено, а в їхньому будинку окупанти зробили свій штаб.
Волонтери були застрелені 10 серпня 2014 року бойовиками "ЛНР" в селі Переможне (Лутугинський район). Розшукати і поховати їх тіла вдалося майже через рік. Сиротою залишилася дочка Лера.
Через деякий час вона вирушила в АТО санінструктором, і жодного дня не пошкодувала про свій вибір.
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