Дякую за врятовані життя

Подружню пару, яка допомагала воїнам АТО, розстріляли бойовики

Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Ukrainian People Magazine".

Олена та Володимир ховали сусідських дітей від обстрілів, надавали допомогу літнім сусідам.

Також подружжя привозило їжу українським військовим в Луганський аеропорт.

Вони приїжджали до заблокованих мінними полями літніх сусідів, щоб допомогти з продуктами і ліками.

Сім'ю волонтерів вистежили бойовики. Все майно подружжя було знищено, а в їхньому будинку окупанти зробили свій штаб.

Волонтери були застрелені 10 серпня 2014 року бойовиками "ЛНР" в селі Переможне (Лутугинський район). Розшукати і поховати їх тіла вдалося майже через рік. Сиротою залишилася дочка Лера.

До слова, Українка вже п'ять років поспіль рятує бійців ЗСУ на Донбасі. Історію бойового медика розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України. Людмилу Іванівну з навчального центру направили медроту. За плечима у неї 25 років медичного стажу, тому вона швидко влилася в колектив.



Через деякий час вона вирушила в АТО санінструктором, і жодного дня не пошкодувала про свій вибір.