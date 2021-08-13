На Київщині чоловік пограбував 8-річну дитину
Як передає Politeka.net, деталі повідомили в прес-службі поліції області в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Кричущий інцидент стався в місті Вишневе. Дівчинка перебувала в автомобілі одна, тому зловмисник вирішив скористатися цим. Він змусив дитину відкрити двері і вирвав з її рук мобільний телефон.
Батьки розповіли поліцейським, що відлучилися в квартиру, щоб забрати речі. Ним виявився 54-річний уродженець міста Горлівка.
Тепер йому загрожувати тюремне ув'язнення терміном від чотирьох до восьми років.
Нагадаємо, банда злодіїв обчистила киянку на очах у перехожих, відео.
Як повідомляла Politeka, НП в центрі Києва: чоловік відкрив вогонь по людях серед білого дня, перші фото і деталі.
Також Politeka писала, що водій на "Мерседесі" підрізав маршрутку з людьми і почав стрілянину: кадри НП під Києвом.
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