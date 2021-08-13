На Київщині чоловік пограбував 8-річну дитину

Як передає Politeka.net , деталі повідомили в прес-службі поліції області в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Кричущий інцидент стався в місті Вишневе. Дівчинка перебувала в автомобілі одна, тому зловмисник вирішив скористатися цим. Він змусив дитину відкрити двері і вирвав з її рук мобільний телефон.

Батьки розповіли поліцейським, що відлучилися в квартиру, щоб забрати речі. Ним виявився 54-річний уродженець міста Горлівка.