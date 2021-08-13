На Тернопільщині трагічно обірвалося життя 18-річного хлопця

Як передає Politeka.net про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До правоохоронців звернувся фельдеш "швидкої", який повідомив, що між селами Кутянка та Андрушівка Кременецького району водій мотоцикла потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

За попередньою інформацією, мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

"Від отриманих травм юнак загинув у день свого вісімнадцятиріччя", - йдеться в повідомленні.

У поліції також кажуть, що на момент ДТП був тверезий, але був без шолома - він був пристебнутий до мотоцикла.

Зазначимо, що у 2021 році кількість ДТП в Україні зросла в рази в порівнянні з аналогічним періодом попередніх років.

Тільки за перші шість місяців Цього року було складено понад 86 тисяч протоколів на дорогах України.

До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.