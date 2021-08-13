На Тернопільщині трагічно обірвалося життя 18-річного хлопця
Як передає Politeka.net про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
До правоохоронців звернувся фельдеш "швидкої", який повідомив, що між селами Кутянка та Андрушівка Кременецького району водій мотоцикла потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
За попередньою інформацією, мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.
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"Від отриманих травм юнак загинув у день свого вісімнадцятиріччя", - йдеться в повідомленні.
У поліції також кажуть, що на момент ДТП був тверезий, але був без шолома - він був пристебнутий до мотоцикла.
Зазначимо, що у 2021 році кількість ДТП в Україні зросла в рази в порівнянні з аналогічним періодом попередніх років.
Тільки за перші шість місяців Цього року було складено понад 86 тисяч протоколів на дорогах України.
До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.