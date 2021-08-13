Українцю пощастило отримати дорогу монету
Як передає Politeka.net, незвичайною знахідкою чоловік похвалився у спільноті нумізматів "Аверс" у Facebook.
За словами Миколи, 1 гривню 1995 року випуску йому дали на здачу в одному з супермаркетів.
Річ у тому, що вона досить популярна в спільноті нумізматів.
У коментарях під постом зазначили, що вартість такої монети коливається в районі 500-1200 гривень, а екземпляр Миколи можна продати не менше ніж за 800 гривень.
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Сам щасливчик зазначив, що така знахідка у нього вперше за 11 років.
Варто відзначити, що найдорожча монета в Україні на цей час – "фінал Євро 2012" номіналом в 500 гривень, яка виготовлена з чистого золота. На аукціонах її вартість стартує від 350 тисяч гривень.
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