Це не нормально

У Київській області підлітки каталися на скейтах на даху висотки

Двоє підлітків влаштували собі екстремальну поїздку на даху дев'ятиповерхівки у Вишгороді.

Небезпечні розваги зняв на відео житель сусіднього будинку Євген Дьомін.

"Два підлітка катаються на скейтах на даху, лізуть на пожежну драбину і крутять трюки зістрибуючи з витяжної труби. Подзвонив в поліцію. Може хтось впізнає хлопців і забере їх з даху", - написав українець.

Відео можна побачити тут.

До слова, молодий чоловік не на жарт стривожив місцевих жителів, стрибнувши з 24-х поверхової висотки

Інцидент стався в одному з житлових комплексів на вулиці Басейній в Одесі. Після падіння хлопця відразу розкрився парашут, проте деякі перехожі кричали від переляку.

Так, двоє хлопців-парашутист і його помічник - забралися на балкон висотки, незважаючи на спроби охоронця перешкодити їм. У підсумку, хлопець стрибнув з парашутом типу "крило" - саме його найчастіше вибирають для важких стрибків.

На щастя, стрибок завершився успішно: хлопець просто приземлився і пішов

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