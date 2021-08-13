У Київській області підлітки каталися на скейтах на даху висотки
Двоє підлітків влаштували собі екстремальну поїздку на даху дев'ятиповерхівки у Вишгороді.
Небезпечні розваги зняв на відео житель сусіднього будинку Євген Дьомін.
"Два підлітка катаються на скейтах на даху, лізуть на пожежну драбину і крутять трюки зістрибуючи з витяжної труби. Подзвонив в поліцію. Може хтось впізнає хлопців і забере їх з даху", - написав українець.
Донька Пугачової Орбакайте засвітила засмаглого чоловіка-красеня на відпочинку: "Схожий на мексиканського барона"
Пасажирський автобус вибухнув на зупинці, багато постраждалих: кадри і деталі НП в Росії
Знайдено тіло учасниці популярного українського шоу: перші деталі злочину
Вагітна Осадча опинилася в лікарні, Горбунов не залишив дружину одну: що сталося
Еллерт ошелешив вчинком після розставання з Мішиною: "А говорив, що ніколи"
Відео можна побачити тут.
До слова, молодий чоловік не на жарт стривожив місцевих жителів, стрибнувши з 24-х поверхової висотки
Інцидент стався в одному з житлових комплексів на вулиці Басейній в Одесі. Після падіння хлопця відразу розкрився парашут, проте деякі перехожі кричали від переляку.
Так, двоє хлопців-парашутист і його помічник - забралися на балкон висотки, незважаючи на спроби охоронця перешкодити їм. У підсумку, хлопець стрибнув з парашутом типу "крило" - саме його найчастіше вибирають для важких стрибків.
На щастя, стрибок завершився успішно: хлопець просто приземлився і пішов
Нагадаємо, що на пляжі трапилася трагедія з підлітком: "катався на атракціоні"
Також Politeka повідомляла, що двох дівчат застукали за нехороших заняттям у Стамбульському парку, відео: прямо на лавочці