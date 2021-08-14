Загальні пільги для всіх субсидіантів, які вводилися навесні 2020, скоро скасують
При цьому, одержувачам субсидій, які опиняться в "червоній зоні" після 1 жовтня, обіцяють 50% збільшення соціальних норм для розрахунку виплат. Таке рішення вже зафіксовано постановою уряду, передає Politeka.net.
У Мінсоцполітики розкрили нюанси цього рішення.
Нормативи на послуги ЖКГ, зокрема на світло і "блакитне паливо" для приготування їжі та підігрів води, були збільшені на 50%. Ця норма вводилася в допомогу українцям, які опинилися замкненими в своїх будинках через карантинні обмеження, а, отже, більше споживали газу, тепла і світла. Тепер же, коли вся Україна в "зеленій зоні" і доходи громадян почали зростати, немає необхідності в цих пільгах для всіх. Тобто їх будуть застосовувати тільки до тих, хто опиниться в "червоній зоні", для всіх інших «карантинні норми» субсидій будуть скасовані.
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Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна уточнила, що таким громадянам, не потрібно буде додатково кудись звертатися, вони отримають збільшення норми автоматично.
Нагадаємо, термін подачі заяв на субсидії в Україні продовжено до 1 жовтня. Перепризначення для більшості проходить автоматично. Станом на початок серпня, були призначені виплати понад 2,3 млн сімей, з них 1,9 млн - в автоматичному режимі. Іншим претендентам на держдопомогу доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто.
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