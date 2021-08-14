Загальні пільги для всіх субсидіантів, які вводилися навесні 2020, скоро скасують

При цьому, одержувачам субсидій, які опиняться в "червоній зоні" після 1 жовтня, обіцяють 50% збільшення соціальних норм для розрахунку виплат. Таке рішення вже зафіксовано постановою уряду, передає Politeka.net.

У Мінсоцполітики розкрили нюанси цього рішення.

Нормативи на послуги ЖКГ, зокрема на світло і "блакитне паливо" для приготування їжі та підігрів води, були збільшені на 50%. Ця норма вводилася в допомогу українцям, які опинилися замкненими в своїх будинках через карантинні обмеження, а, отже, більше споживали газу, тепла і світла. Тепер же, коли вся Україна в "зеленій зоні" і доходи громадян почали зростати, немає необхідності в цих пільгах для всіх. Тобто їх будуть застосовувати тільки до тих, хто опиниться в "червоній зоні", для всіх інших «карантинні норми» субсидій будуть скасовані.

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна уточнила, що таким громадянам, не потрібно буде додатково кудись звертатися, вони отримають збільшення норми автоматично.

Нагадаємо, термін подачі заяв на субсидії в Україні продовжено до 1 жовтня. Перепризначення для більшості проходить автоматично. Станом на початок серпня, були призначені виплати понад 2,3 млн сімей, з них 1,9 млн - в автоматичному режимі. Іншим претендентам на держдопомогу доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто.

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Нагадаємо, у Мінсополітиці розповіли, у кого можуть відібрати субсидії та інші соцвиплати.

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