Українці зможуть отримувати збільшену пенсію відразу з двох джерел
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Міністерство соціальної політики на своїй сторінці в Twitter.
У відомстві зазначили, що розмір двох пенсій може досягати семи тисяч гривень, а отримати їх зможе людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.
"Навіть при невеликих внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості 0,25 % в місяць вище інфляції (близько 3% вище інфляції в рік) це можливо", - йдеться в повідомленні.
У Мінсоцполітики зазначили, що середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини складе 3117 гривень, а разом з солідарною - 6741 гривні.
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Накопичувальна пенсійна система в Україні може запрацювати вже в 2023-2024 роках.
Варто зазначити, що неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку залишаться без пенсій, оскільки не матимуть обов'язкових 15 років стажу.
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