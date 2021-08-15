отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.

Українці зможуть отримувати збільшену пенсію відразу з двох джерел

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Міністерство соціальної політики на своїй сторінці в Twitter.

У відомстві зазначили, що розмір двох пенсій може досягати семи тисяч гривень, а отримати їх зможе людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.

"Навіть при невеликих внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості 0,25 % в місяць вище інфляції (близько 3% вище інфляції в рік) це можливо", - йдеться в повідомленні.



У Мінсоцполітики зазначили, що середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини складе 3117 гривень, а разом з солідарною - 6741 гривні.

Накопичувальна пенсійна система в Україні може запрацювати вже в 2023-2024 роках.

Варто зазначити, що неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку залишаться без пенсій, оскільки не матимуть обов'язкових 15 років стажу.

Без виплат ризикують залишитися 500 тисяч українців, кажуть у Мінсоцполітики.