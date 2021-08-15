У Карпатах шукають дитину, яка заблукала
Як передає Politeka.net, подробиці рятівної операції повідомили в прес-службі ДСНС України.
Хлопчик 2015 року народження зник увечері 14 серпня на Говерлі біля населеного пункту Ворохта. Дитина відстала від туристичної групи і заблукала.
Всього до пошуку дитини залучено 196 осіб, 20 од.техніки, 7 собак і квадрокоптер.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Осінь увірветься в Україну: скільки будемо відпочивати у вересні, названо дати
Життя популярної співачки раптово обірвалося: "її хіти увійшли в історію", подробиці трагедії
Команда "Холостячки" відверто заговорила про поведінку Огнєвіч на зйомках: "Для наших артистів це рідкість…"
Екс-дружина Узелкова приголомшила появою, обійнявшись з колишнім чоловіком Білик: "Нарешті здійснилася твоя мрія"
"Станом на 11: 40 пошукові роботи заблукалого хлопчика на г. Говерла тривають на 9 маршрутах. Додатково залучено 40 осіб, 1 од.техніки та 4 собаки", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення їх складні відносини з батьками.
Не так давно в Одесі оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні та більше не поверталася.
Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.
Раніше ми писали раніше, що юний хлопець безслідно зник, поліція кинулася на пошуки: є особлива прикмета
Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.
Крім того Politeka писала, що мініатюрна дівчина безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.