У Карпатах шукають дитину, яка заблукала

Як передає Politeka.net, подробиці рятівної операції повідомили в прес-службі ДСНС України.

Хлопчик 2015 року народження зник увечері 14 серпня на Говерлі біля населеного пункту Ворохта. Дитина відстала від туристичної групи і заблукала.



Всього до пошуку дитини залучено 196 осіб, 20 од.техніки, 7 собак і квадрокоптер.

"Станом на 11: 40 пошукові роботи заблукалого хлопчика на г. Говерла тривають на 9 маршрутах. Додатково залучено 40 осіб, 1 од.техніки та 4 собаки", - йдеться в повідомленні.



Варто зазначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення їх складні відносини з батьками.

Не так давно в Одесі оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні та більше не поверталася.

Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.

Раніше ми писали раніше, що юний хлопець безслідно зник, поліція кинулася на пошуки: є особлива прикмета

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна дівчина безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.



