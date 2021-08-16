Мати і її син зізналися, що дуже щасливі після зустрічі
Лінн Оукс з Великобританії завагітніла, будучи підлітком, їй виповнилося всього 14 років. Батьки дівчини вирішили, що дочка занадто юна, щоб виховувати дитину, і через 10 днів після його появи малюка забрали.
Історію жінки, яка зустріла сина через 52 роки розказали у Daily Mail.
«Я пам'ятаю, як плакала в день розставання з сином. Мої сльози капали на його обличчя, коли я годувала його, і я говорила з ним, просила вибачення. Говорила, що люблю його і завжди буду любити, і одного разу знайду його», - зізналася жінка.
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Оукс не припиняла шукати сина і навіть звернулася за допомогою до програми Long Lost Family («Давно втрачена сім'я»), де людям допомагають знаходити рідних. Журналісти змогли відшукати Юджина: тепер його звали Майклом, йому було 52 роки і він жив у Великобританії.
При зустрічі Лінн обійняла сина. Вона була здивована, що Майкл з розумінням поставився до того, що трапилося і не ображався на матір.
«Напевно, жахливо віддавати в чужі руки того, кого сильно любиш. Тим більше, знаючи, що ти його більше не побачиш», - прокоментував британець.
Майкл познайомив матір з дочкою, а також її дитиною. Таким чином Оукс не тільки знайшла сина, але і стала бабусею і прабабусею.
Нагадаємо, що 37-річна жінка народила відразу 10 дітей і побила рекорд.
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