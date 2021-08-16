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27-летняя мать с двумя сыновьями в возрасте 6 и 10 лет внезапно исчезли - родные в отчаянии, а полиция на ушах. Они вечером, 15 августа, вышли из дома и до сих пор не вернулись. Это произошло в селе Белая, что под Тернополем.
Детали о том, что случилось, сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По информации Национальной полиции Тернопольской области, пропавшую женщину зовут Ольга Онищук. Ее сыновей — Александр и Михаил.
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Рост пропавшей женщины 160 см. Она худощавого телосложения, ее глаза карие и она имеет темные короткие волосы. В день исчезновения женщина была одета в черные спортивные штаны и синюю футболку.
В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей семье, сообщать им любым удобным способом: звонить по номерам "102" и (0352) 43-61-17, 068-569-55-45 или обратиться в ближайшее отделение полиции в Тернополе.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
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