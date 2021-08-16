Користувачі Мережі також обурилися, коли побачили жорстоке відео

У селі Солотвіно Житомирської області діти знущалися над собакою заради лайків у мережі. Вони кидали тварину у воду і знімали це все на телефон. При цьому вони раділи і весело сміялися.

Про жорстокий інцидент повідомила Ірина Мурга в Instagram.

За її словами, дівчинка, яка так грубо поводиться з твариною, живе в смт Коцюбинське.

"Зараз на просторах Instagram з'явилося відео, яке доводить як далеко можуть зайти тупоголові особини в гонитві за лайками! Перше, що ми зараз зробимо - напишемо заяву в поліцію за фактом пропаганди і жорстокого поводження з тваринами!", - зазначила Ірина в публікації.



Крім того, вона додала, що волонтери зараз збирають інформацію про собачку на відео і яка її доля після дій малолітніх шкуродерів.

Користувачі Мережі в коментарях обурилися діям дітей. Багато з них не вірять, що цих дітей можливо змінити: "За свої вчинки кожен повинен відповідати і відповідати за законом", "Дуже шкода, що їх виростили такими безсердечними", "Що у них в голові? Страшніше кожен раз від думки, як деградують діти".

Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.

Також Politeka повідомляла, що шкуродер влаштував переполох у Харкові, з'їхалася поліція.

Раніше Politeka писала про те, що у Дніпрі врятували змучену шкуродером собаку.