Користувачі Мережі також обурилися, коли побачили жорстоке відео
У селі Солотвіно Житомирської області діти знущалися над собакою заради лайків у мережі. Вони кидали тварину у воду і знімали це все на телефон. При цьому вони раділи і весело сміялися.
Про жорстокий інцидент повідомила Ірина Мурга в Instagram.
За її словами, дівчинка, яка так грубо поводиться з твариною, живе в смт Коцюбинське.
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"Зараз на просторах Instagram з'явилося відео, яке доводить як далеко можуть зайти тупоголові особини в гонитві за лайками! Перше, що ми зараз зробимо - напишемо заяву в поліцію за фактом пропаганди і жорстокого поводження з тваринами!", - зазначила Ірина в публікації.
Крім того, вона додала, що волонтери зараз збирають інформацію про собачку на відео і яка її доля після дій малолітніх шкуродерів.
Користувачі Мережі в коментарях обурилися діям дітей. Багато з них не вірять, що цих дітей можливо змінити: "За свої вчинки кожен повинен відповідати і відповідати за законом", "Дуже шкода, що їх виростили такими безсердечними", "Що у них в голові? Страшніше кожен раз від думки, як деградують діти".
Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.
Також Politeka повідомляла, що шкуродер влаштував переполох у Харкові, з'їхалася поліція.
Раніше Politeka писала про те, що у Дніпрі врятували змучену шкуродером собаку.