У чому полягає потенційна небезпека астероїда

До Землі наближається великий астероїд 2016 AJ193 - загальним діаметром близько 1,4 кілометра. Як кажуть вчені з NASA, астероїд 2016 AJ193 за розміром вважається більшим, ніж 99% інших астероїдів, які пересуваються в космосі.

Про це повідомляє портал In space.

Астероїд пролетить повз Землю 21 серпня. Він повинен пролетіти за 3,4 мільйона кілометрів, а це в 9 разів більше, ніж відстань до Місяця. Його параметри становлять 1,37 кілометра. Астероїд 2016 AJ193 є потенційно небезпечним.

За такими об'єктами ретельно стежать, щоб попередити будь-яку потенційну загрозу, тому що їх траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється.

На схемі вразили розміри небесного тіла. Зокрема зображена орбіта Меркурія і Венери (пунктиром), астероїда 2016 AJ193 (білим), Землі (синім) і Марса (пунктиром).

Астероїд 2016 AJ193 виявили 16 лютого 2010 року. Він належить до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця він здійснює за 2155 земних днів або за майже 6 років.

Нагадаємо, що до Землі наближається величезний астероїд.

Як повідомляла Politeka, NASA попередило про наближення до землі астероїда діаметром від 88 до 200 м.

Також Politeka писала, що NASA підготували перший звіт щодо погодних умов у марсіанському кратері Езеро.