Українців попередили про небезпечного жовтосумного павука хеіракантіума

Його укус дуже неприємний, і в деяких випадках - небезпечний. Членистоноге заповзло в будинок жителів Харківської області, не на жарт їх перелякавши.

Про це розповів житель Куп'янська Олександр Ківшар в Fаcebook.

Він розповів, що в його будинок вночі заповз небезпечний павук. Така істота раніше не мешкала на Харківщині.

Отруйних жовтосумних павуків неодноразово бачили в Одеській, Запорізькій, Кропивницькій та Дніпропетровській областях, а також у Криму. Істота називають Cheiracanthium punctorium.

Відомо, що укус "жовтого" павука досить болючий і схожий на укус оси. В окремих випадках отрута павука може викликати некроз тканини, нудоту, параліч, нездужання і лихоманку. Симптоми можуть тривати до трьох діб.

За словами Олександра, павук стрибає вперед і миттєво своїми гострими нижніми щелепами проколює шкіру людини. І хоча отрута павука не смертельна, вона може серйозно вплинути на стан здоров'я людини.

Українців попереджають, що отрута павука, який потрапив в кисть, може відняти чутливість у всієї руки аж до плеча.

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