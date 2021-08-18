Українців попередили про небезпечного жовтосумного павука хеіракантіума
Його укус дуже неприємний, і в деяких випадках - небезпечний. Членистоноге заповзло в будинок жителів Харківської області, не на жарт їх перелякавши.
Про це розповів житель Куп'янська Олександр Ківшар в Fаcebook.
Він розповів, що в його будинок вночі заповз небезпечний павук. Така істота раніше не мешкала на Харківщині.
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Отруйних жовтосумних павуків неодноразово бачили в Одеській, Запорізькій, Кропивницькій та Дніпропетровській областях, а також у Криму. Істота називають Cheiracanthium punctorium.
Відомо, що укус "жовтого" павука досить болючий і схожий на укус оси. В окремих випадках отрута павука може викликати некроз тканини, нудоту, параліч, нездужання і лихоманку. Симптоми можуть тривати до трьох діб.
За словами Олександра, павук стрибає вперед і миттєво своїми гострими нижніми щелепами проколює шкіру людини. І хоча отрута павука не смертельна, вона може серйозно вплинути на стан здоров'я людини.
Українців попереджають, що отрута павука, який потрапив в кисть, може відняти чутливість у всієї руки аж до плеча.
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