В оздоровчому комплексі на Львівщині отруїлися діти

Сімнадцять дітей госпіталізували в Самбірську центральну районну лікарню з діагнозом харчова інтоксикація. Всі вони з Кривого Рогу, наймолодшому пацієнту вісім років, а найстаршому – 15.

Про це інформує Zaxid.net.

У Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА зазначили, що неповнолітні 17 серпня харчувалися в спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace, де повинні оздоровлювати, але довели дітей до лікарняного ліжка.

Діти скаржилися на підвищення температури, блювоту і пронос. Станом на 6: 00 18 серпня в інфекційному відділенні Самбірської ЦРЛ перебувають 17 хлопчиків і дівчаток.

Стан пацієнтів - середньої тяжкості. Наразі причини інциденту з'ясовують працівники Держпродспоживслужби та Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням". Санкція статті передбачає покарання - від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, до 6 місяців арешту, до 3 років обмеження волі або стільки ж років у в'язниці.

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