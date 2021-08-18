Умань потопає у смітті після напливу хасидів
Про це повідомив журналіст і громадський діяч Едуард Докс, передає "Страна".
Жителі скаржитися щороку в період паломництва хасидів, що місто після них дуже брудне
Нагадаємо, що за місяць до святкування єврейського Нового року, який цього року відзначатиметься 6-8 вересня, до Умані почали з'їжджатися паломники з Ізраїлю.
До могили духовного лідера хасидів Раббі Нахмана прибули вже 10 тисяч паломників.
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До слова, на Буковині чоловік з Німеччини щодня прибирає пляж
Приїхавши в Україну Вільм Мюллер не зміг змиритися зі сміттям на березі Дніпра.
65-річний чоловік на Буковині проїздом - він мандрівник. Побачивши Дністер він вирішив розбити неподалік табір, але був неприємно здивований бардаком, який панував на березі річки.
Вільм вже знаходиться тут тиждень, і кожен день у нього починається з прибирання.
За його словами, схожа проблема зі сміттям є не тільки в Україні. Тому в усі свої подорожі возить спеціальну палицю.
"Я прибираю завжди, я роблю це не тільки тут. А скрізь, де зупиняюся зі своїм наметом. У багатьох країнах брудно і смітять однаково", - розповів чоловік.
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