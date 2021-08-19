Рада національної безпеки і оборони прийняла важливе рішення щодо ліків
Потрібне рішення РНБО оприлюднена в середу на сайті глави держави в указі №369/2021.
Імовірно обмеження почнуть діяти тільки з 1 січня 2024 року. До встановленої дати Кабмін повинен ввести мораторій на рекламу в ЗМІ, телебаченні і радіо будь-яких лікарських препаратів, медвиробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.
Коли нововведення набуде чинності під забороною буде реклама лікарських засобів, медпрепаратів, методів профілактики та діагностики, методів лікування та реабілітації.
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Відзначається, що такі нововведення повинні мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я людей.
В РНБО також наполягають на підтримці урядом законопроекту №5547. У документі йдеться про харчові та дієтичні добавки. Законопроект покликаний проконтролювати обіг і продаж таких препаратів.
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