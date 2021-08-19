До чого готуватися

Рада національної безпеки і оборони прийняла важливе рішення щодо ліків

Потрібне рішення РНБО оприлюднена в середу на сайті глави держави в указі №369/2021.

Імовірно обмеження почнуть діяти тільки з 1 січня 2024 року. До встановленої дати Кабмін повинен ввести мораторій на рекламу в ЗМІ, телебаченні і радіо будь-яких лікарських препаратів, медвиробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Коли нововведення набуде чинності під забороною буде реклама лікарських засобів, медпрепаратів, методів профілактики та діагностики, методів лікування та реабілітації.

Відзначається, що такі нововведення повинні мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я людей.

В РНБО також наполягають на підтримці урядом законопроекту №5547. У документі йдеться про харчові та дієтичні добавки. Законопроект покликаний проконтролювати обіг і продаж таких препаратів.

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