У Львові розгорається скандал з призером Олімпіади

Бронзовий призер Олімпіади 2004 року у стрільбі з лука та тренер Дмитро Грачов, який проживає у Львові, назвав українську мову "псячою".

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат Володимир В'язівський та показав скріни їхньої перепески.

За словами В'язівського, львівський Олімпієць і спортсмен заборгував екс-нардепу суму в 4500 доларів. Коли Грачову нагадали про борг, він в грубій формі спочатку зажадав у співрозмовника перейти на російську мову, а потім запропонував забрати борг на Красній площі в Москві.

Львівського спортсмена обурило те, що Володимир В'язівський писав йому повідомлення українською мовою. Львів'янин заявив, щоб той "нормально говорив, російською мовою, тому що він по-псячі не спілкується".

За даними видання Zaxid.net, Дмитро Грачов здобув бронзу на Олімпіаді в 2004 році в Афінах. Закінчив Львівський державний університет фізкультури, тренувався в спортивному співтоваристві "Динамо", був визнаний лучником №1 в Україні.

За свою перемогу від Львівської міської ради він отримав квартиру. Зараз Грачов працює тренером у тирі у Львові.

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