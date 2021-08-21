60% літніх українців залишаться без пенсій від держави через 30 років

Про це йдеться у звіті "майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення і стійкість" на сайті Міжнародної організації праці, передає Finance.ua.

На сьогоднішній день, згідно з даними звіту, тільки 36 відсотків працездатного населення у віці від 15 до 64 років в Україні платять внески в державну пенсійну систему.

«Коли охоплення населення знаходиться на такому низькому рівні, застосування суворого принципу сплати внесків з точки зору придатності означає, що в кінцевому підсумку більше 60 відсотків літніх людей не отримуватимуть пенсію, пов'язану зі сплатою внесків», — йдеться в повідомленні.

Основними причинами сформованої сітьуації називають: відносно низька участь населення в робочій силі і високе безробіття (зокрема для молоді та жінок), відсутність реєстрації через неформальність і заниження заробітної плати.

Нагадаємо, що, згідно з пенсійною реформою, в Україні вже мали запрацювати три рівні пенсійної системи. Однак, поки навіть другий рівень пенсійної системи-обов'язкові пенсійні накопичення - не введений.

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