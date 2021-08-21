Український боксер Олександр Усик купив авто за 4 млн

Так, спортсмен придбав Елітний кросовер Audi RS Q8.

Мінімальна вартість автомобіля в Україні становить чотири мільйони гривень.

Відео було опубліковано на сторінці "Tireshop" в Instagram.

"Автомобіль дуже комфортний. Я давно хотів такий автомобіль. Мої друзі порадили мені його придбати", - прокоментував покупку Усик.



"Не зрозумів, а чому не православний "москвич " або "Жигулі"?", "Його зароблені гроші, та ще й на своєму здоров'ї, яке каму справа? Можна тільки порадіти за хороший смак,і можливість купити, що подобається.", " Самому класному бійцеві - самий класний автомобіль! Шикарний смак !!", " Відмінному спортсмену, відмінне авто","Крутий хлопець, крута тачка, красунчик!", "Він заробив своїми кулаками, ви підіть до вр, і запитайте у тих депутатів які прийшли в драних штанях, а тепер їздять на елітних авто", - пишуть українці в коментарях.

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