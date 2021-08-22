Найпотужніші і небезпечні магнітні бурі очікуються у вересні

Магнітні бурі нерідко впливають на наше самопочуття, особливо на метеозалежних людей, а також осіб з груп ризику. Тривають вони зазвичай від декількох годин до декількох днів.

Як повідомляє Politeka.net, в вересні 2021 року очікуються всього 2 магнітні бурі, але вони будуть дуже потужними.

Перша магнітна буря проявить свою активність 6 вересня. Перш за все на це відреагують гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, які перенесли інфаркт або інсульт.

Друга хвиля накриє Україну 26 вересня. Буря буде найпотужнішою, тому погане самопочуття можуть відчути абсолютно всі українці, а особливо це відчують метеозалежні. Варто по можливості відмовитися в ці дні від фізичної або інтелектуальної праці, важливих зустрічей і рішень.

Головне правило, яке допоможе пережити магнітні бурі без особливих проблем – довго не перебувати на відкритому сонці. Виходити на прогулянку варто вранці до полудня або ввечері. Так ви маєте шанси вберегтися від головного болю і слабкості.

Щоб пережити бурхливі дні без негативних наслідків, важливо також організувати якісний відпочинок. У період магнітних бурь не можна зловживати не тільки поганими емоціями, але і поганими продуктами. Медики також не рекомендують зловживати енергетичними напоями та алкоголем.

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