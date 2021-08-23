У Черкаській області сталися сутички під час підняття прапора
Про це повідомила прес-служба поліції.
Кілька чоловіків намагалися встановити звукопідсилювальну апаратуру в місці проведення заходу.
"Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень.
Шестеро людей, які грубо порушували громадський порядок, вчиняли хуліганські дії і не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевої дільниці поліції", - йдеться в повідомленні поліції.
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До слова, в Одесі затримали іноземця у футболці з російським прапором
Відомо, що чоловік прийшов у футболці з прапором РФ на підняття українського прапора.
В результаті чого ледь не виник конфлікт з чоловіком, який зробив зауваження провокатору.
Організатори попросили його вийти за розмітку, яка була нанесена навколо військового оркестру, він почав обурюватися.
Іноземець спробував втекти, але поліцейські наздогнали його і наділи наручники.
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