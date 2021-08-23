У Черкаській області сталися сутички під час підняття прапора

Про це повідомила прес-служба поліції.

Кілька чоловіків намагалися встановити звукопідсилювальну апаратуру в місці проведення заходу.

"Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень.

Шестеро людей, які грубо порушували громадський порядок, вчиняли хуліганські дії і не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевої дільниці поліції", - йдеться в повідомленні поліції.

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До слова, в Одесі затримали іноземця у футболці з російським прапором

Відомо, що чоловік прийшов у футболці з прапором РФ на підняття українського прапора.

В результаті чого ледь не виник конфлікт з чоловіком, який зробив зауваження провокатору.

Організатори попросили його вийти за розмітку, яка була нанесена навколо військового оркестру, він почав обурюватися.

Іноземець спробував втекти, але поліцейські наздогнали його і наділи наручники.

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