Синоптики прогнозують різке погіршення погоди на День Незалежності

Про це йдеться на сайті The Weather Channel.

Так, 24 серпня в столиці очікується хмарна і прохолодна погода.

Стовпчики термометрів не піднімуться вище 26 градусів.

Синоптики попередили, що ближче до вечора, близько 21: 00 Київ накриє потужна злива, яка посилиться в ніч на 25 серпня.

До слова, на Черкащині сталися сутички під час підняття прапора

Про це повідомила прес-служба поліції. Кілька чоловіків намагалися встановити звукопідсилювальну апаратуру в місці проведення заходу. "Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шестеро людей, які грубо порушували громадський порядок, вчиняли хуліганські дії і не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевої дільниці поліції", - йдеться в повідомленні поліції.

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