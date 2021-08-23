В Україні все частіше говорять про новий сплеск захворюваності коронавірусною інфекцією
Тепер тривожну заяву зробив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу 23 серпня, пише
Ляшко впевнений, що нового спалаху на COVID-19 варто чекати вже взимку.
"В Україні ми бачимо поступове зростання, і він відображає ту динаміку, яка була у нас в 2020 році. Тому, якщо враховувати цю динаміку, незважаючи на те, що це і інші штами, ми можемо говорити про велике зростання кількості випадків саме в зимовий період. А оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання (в період) середина жовтня-листопад і початок грудня, то друга хвиля - це лютий і Березень", - заявив міністр.
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При цьому він додав, що в Україні і в країнах Євросоюзу динаміка зростання кількості випадків захворювання ковидом відрізняється.
Раніше ми повідомляли, що з четверга 19 серпня отримати щеплення від коронавірусу можна буде в автобусі.
Мобільний центр вакцинації від коронавірусної інфекції для жителів Києва відкриється в спеціально переобладнаному автобусі.
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