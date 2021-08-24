38-річний Валентин Черненко пару років тому здійснив одиночний піший перехід з Києва до Лісабона, чим прославився не тільки в Україні

На жаль, життя рекордсмена і його 10-річної дочки обірвала страшна автокатастрофа, що сталася в ніч на 22 серпня. Згідно інформації прес-служби поліції, близько третьої години ночі на 100 км автодороги Київ - Ковель - Яготин на Житомирщині сталося зіткнення автомобілів "Деу Ланос", під керуванням Черненка та "Ауді", за кермом якого був 37-річний житель столиці. Попередньо, "Ланос" виїжджав з другорядної дороги на головну.





В результаті ДТП, водій "Ланоса" і дівчинка отримали травми несумісні з життям. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України.

Про загибель рекордсмена і його дочки в соцмережі Фейсбук повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, піший перехід, який Черненко здійснив з Києва до Лісабона - один з найграндіозніших, довжина шляху склала - 5477 км. Валентин стартував 5 квітня 2019 року з Бессарабської площі в Києві і 12 вересня фінішував на площі Комерції в Лісабоні, через 161 день.

"Хочу простягнути руку підтримки батькові Олексію Черненко. Ваш син назавжди залишиться гордістю України, як рекордсмен, який реалізував одну з найнеймовірніших подорожей і навчив нас усіх вірити своїм мріям", - звернулася Вєтрова до рідних загиблих і супроводила пост фото, на якому зображена з Валентином і його дочкою, що випадково потрапила в кадр. Тоді, на старті походу в Лісабон, дівчинка подарувала татові іграшку, що стала в дорозі для нього щасливим талісманом.

Українці сумують в коментарях під постом Вєтрової:

"Світла пам'ять! Хороша була людина!"

"не можу повірити!!!"

"Як важко сприймати такі гіркі новини... Нехай будуть з Богом🙏🙏🙏. Вічна пам'ять ..."

"Сумуємо. Біль переповнює серця всіх, хто знав Валіка і Єву ..."

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