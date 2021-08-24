38-річний Валентин Черненко пару років тому здійснив одиночний піший перехід з Києва до Лісабона, чим прославився не тільки в Україні
На жаль, життя рекордсмена і його 10-річної дочки обірвала страшна автокатастрофа, що сталася в ніч на 22 серпня. Згідно інформації прес-служби поліції, близько третьої години ночі на 100 км автодороги Київ - Ковель - Яготин на Житомирщині сталося зіткнення автомобілів "Деу Ланос", під керуванням Черненка та "Ауді", за кермом якого був 37-річний житель столиці. Попередньо, "Ланос" виїжджав з другорядної дороги на головну.
В результаті ДТП, водій "Ланоса" і дівчинка отримали травми несумісні з життям. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України.
Про загибель рекордсмена і його дочки в соцмережі Фейсбук повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Над Москвою запустили прапор України, Алла Мазур оприлюднила дивовижні кадри: "Як не порадіти"
Могилевська оригінально пригадала Ірині Білик про її сварку з Осадчою: "На, бий"
Внучка Ротару у вузькому до непристойності топі козирнула гнучкими формами: "Справжня перлина"
50-річну дочку Пугачової Орбакайте насилу впізнали на пляжі, чесні фото: "Для її віку..."
За її словами, піший перехід, який Черненко здійснив з Києва до Лісабона - один з найграндіозніших, довжина шляху склала - 5477 км. Валентин стартував 5 квітня 2019 року з Бессарабської площі в Києві і 12 вересня фінішував на площі Комерції в Лісабоні, через 161 день.
"Хочу простягнути руку підтримки батькові Олексію Черненко. Ваш син назавжди залишиться гордістю України, як рекордсмен, який реалізував одну з найнеймовірніших подорожей і навчив нас усіх вірити своїм мріям", - звернулася Вєтрова до рідних загиблих і супроводила пост фото, на якому зображена з Валентином і його дочкою, що випадково потрапила в кадр. Тоді, на старті походу в Лісабон, дівчинка подарувала татові іграшку, що стала в дорозі для нього щасливим талісманом.
Українці сумують в коментарях під постом Вєтрової:
"Світла пам'ять! Хороша була людина!"
"не можу повірити!!!"
"Як важко сприймати такі гіркі новини... Нехай будуть з Богом🙏🙏🙏. Вічна пам'ять ..."
"Сумуємо. Біль переповнює серця всіх, хто знав Валіка і Єву ..."
Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію: "у водія відірвало..."
Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у ДТП у Харкові: кадри з місця аварії
Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри