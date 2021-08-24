У київському метро величезна кількість людей бажаючих потрапити на військовий парад на головній вулиці столиці
Людей "червоній" гілці метро дуже багато. Відомо, що інтервал руху поїздів становить три хвилини.
Крім того, станція "Театральна" закрита на вхід.
"У зв'язку з тим, що в столичному метро зі зрозумілих причин закритий перехід зі станції «Хрещатик» на «Майдан Незалежності» - на станції з сусіднім переходом, метро «Театральна», - дуже велике скупчення людей. Багато хто добирається на парад", - пишуть в мережі.
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До слова, Українська блогерка назвала "маячнею" репетицію параду до Дня Незалежності
Дівчину обурило те, що через перекриті вулиці у столиці утворилися затори.
Відео Аня Бондаренко опублікувала у своєму акаунті в Instagram.
"Ось це звичайно підстава просто... Скажіть, кому потрібен цей парад з такими пробками? Явно не людям, які живуть у Києві", – зі сміхом заявила дівчина, сидячи в автомобілі, який стояв у заторі.
Потім Бондаренко вийшла з машини і зняла на телефон військову техніку.
"Ось це заради цього весь Київ стоїть у заторах... Просто маячня", - різко висловилася блогерка.
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