Оксана Баюл, яка напередодні відмовилася від українського громадянства, опублікувала нове фото з натяком
Колишня фігуристка в День Незалежності України опублікувала фото, на якому видно, як вона закуталася у Прапор США і посміхається.
"Якщо тебе не люблять - не випрошуй любов. Якщо тобі не вірять-не виправдовуйся. Якщо тебе не цінують - не доводь", - написала Баюл.
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Про це вона сама написала на власній сторінці в Instagram.
"Я це роблю. Я така схвильована. Час. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, значить, ні. Головою в бортик без мене. Згідно з українським законодавством, якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави, така особа як і раніше визнається громадянином України тільки в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - написала Баюл.
Спортсменка протягом довгих років живе в США, і днями, перед днем Незалежності нашої країни вони вирішила показово відмовитися від українського громадянства.
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