Підлітки влаштували акти вандалізму у дворі київської багатоповерхівці

У ніч на День Незалежності підлітки викинули та спалили державний символ прямо у дворі багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва.

Відео результатів вандалізму і наруги над прапором опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".

Діти вчинили наругу над державним символом у дворі за будинком на Райдужній вулиці. Жителі побачили інцидент і викликали поліцію. По камерах відеоспостереження вдалося впізнати двох хлопців-порушників, яким виповнилося 12 років.

За словами місцевої мешканки, акт вандалізму стався в ніч на День Незалежності, коли вся Україна святкувала день прапора. Зокрема, вночі у дворі голосно відпочивала компанія людей, які нерідко проводять час на цій локації, проте тієї ночі їх розваги перейшли межу.

Як відомо, за публічну наругу над прапором українське законодавство передбачає покарання у вигляді штрафів та арешту. Однак як бути з підлітками і чи будуть вони відповідати за скоєне - поки не уточнюється.

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