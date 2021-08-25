У соціальних мережах набирає популярність новий челендж, який дуже небезпечний для життя
Дитина, побачивши небезпечний челендж в TikTok, вирішила спробувати його повторити. Але в результаті восьмирічна дівчинка опинилася в лікарні, де їй знадобилася допомога лікарів.
Про це повідомляє Local 4.
Так, на авантюру дитину надихнув популярний блогер з ніком Gregsabbak. На відео Молодий чоловік продемонстрував, як гральна кістка, яку він собі кладе в рот, "зникає". Однак в кінці ролика кубик знову з'являється.
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Зокрема, дівчинка, яка вирішила повторити трюк, спробувала знайти кубик в будинку, але його там не виявилося. Через це дівчинка вирішила здійснити фокус зі звичайною монетою.
Дива, як на відео не сталося, а дівчинка проковтнула монету, яка ще й застрягла в стравоході. Через це дівчинка ледь не задихнулася, але врятувати дочку встигли батьки. Вони швидко зреагували і відвезли дитину в лікарню.
Лікарі зробили рентгенівський знімок. Медики зазначили, що здоров'ю дівчинки нічого не загрожує, а блогер після розголосу видалив небезпечне відео.
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