У соціальних мережах набирає популярність новий челендж, який дуже небезпечний для життя

Дитина, побачивши небезпечний челендж в TikTok, вирішила спробувати його повторити. Але в результаті восьмирічна дівчинка опинилася в лікарні, де їй знадобилася допомога лікарів.

Про це повідомляє Local 4.

Так, на авантюру дитину надихнув популярний блогер з ніком Gregsabbak. На відео Молодий чоловік продемонстрував, як гральна кістка, яку він собі кладе в рот, "зникає". Однак в кінці ролика кубик знову з'являється.

Зокрема, дівчинка, яка вирішила повторити трюк, спробувала знайти кубик в будинку, але його там не виявилося. Через це дівчинка вирішила здійснити фокус зі звичайною монетою.

Дива, як на відео не сталося, а дівчинка проковтнула монету, яка ще й застрягла в стравоході. Через це дівчинка ледь не задихнулася, але врятувати дочку встигли батьки. Вони швидко зреагували і відвезли дитину в лікарню.

Лікарі зробили рентгенівський знімок. Медики зазначили, що здоров'ю дівчинки нічого не загрожує, а блогер після розголосу видалив небезпечне відео.

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