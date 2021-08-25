Дві студентки з Сум опинилися в центрі скандалу

Спочатку одна з них погрожувала спалити прапори України і знімала з подругою відео, в яких вони називали Росію "великою державою". Наприкінці історії їм довелося вибачитися.

Про це повідомляє Telegram-канал "Катарсис".

Підписник розповів, що побачив анкету дівчини на сайті для знайомств. Вона називала себе радикальною феміністкою.

Дівчина відправила хлопцеві відео, в якому вона з подругою танцювала під слова про "велику" країну РФ. Після цього вона поділилася ще одним роликом, на якому та ж подруга погрожувала спалити українські прапори.

"Бачиш ці прапори українські? Я зараз вийду і їх спалю", - каже вона.

Коли дівчата зрозуміли, що їхні дії активно засуджують в мережі, їм довелося вибачатися. Одна з них почала публікувати свої виправдання і видалила з Instagram всі скандальні відео.

Спочатку вона називала свої вчинки "розважальним" контентом. Після цього вона написала, що поважає Україну і щиро вибачається.

Нагадаємо, що влада Львова розмістила карту України з "відрізаним" Кримом і виправдалася за ляп.

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