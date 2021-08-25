У Києві молода жінка випала з вікна висотки
Про це повідомляє УНН.
На Троєщині в Києві з вікна багатоповерхівки випала дівчина.
Затриманий співмешканець міг штовхнути дівчину з балкона.
30-річна жінка загинула від отриманих травм.
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На місце викликали поліцію, яка затримали чоловіка з судимістю, який міг викинути загиблу з балкона. На місці працюють криміналісти, всі обставини інциденту з'ясовуються.
До слова, в курортній частині Одеси загинула дитина, випавши з вікна багатоповерхівки
Трагічний інцидент трапився в житловому комплексі на вулиці Генуезькій в районі Аркадії.
Зі слів очевидців, хлопчик випав з висоти третього поверху. Він не вижив. Дитині було всього три роки.
Також свідки події кажуть, що біда сталася в сім'ї з трьома дітьми, які сьогодні приїхали на Відпочинок з Києва. Квартира була орендована.
На момент трагедії батьків не було вдома.
Нагадаємо, що 16-річний студент загинув, випавши з балкона.
Як повідомляла Politeka, в Пенсіонер випав з вікна на 6-му поверсі.
Також Politeka писала, що вдессіт вийшов у вікно зі свого багатоповерхового будинку.