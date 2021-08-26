Українці в жаху, такого в їхньому селі не було...

Мисливці попередили, що при появі таких тварин потрібно викликати відповідні служби

У селі Рокитне Рівненської області невідома тварина потрапила в капкан. Місцеві жителі, побачивши худого звіра без вовни і довгим хвостом, прозвали його "чупакаброю".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Капкани в селі розставили після того, як стала масово гинути домашня птиця. У когось не стало 13 курей, у когось — 6. Розповідають і про 19 качок, яких хижак подушив, але не з'їв.

"Хвіст у нього такий довгий, десь сантиметрів 70. І вгору, як антена, піднятий", – розповів місцевий житель Микола Ничипорук.

Один з мисливців припустив, що це гібрид собаки і лисиці. Фотографію дивного звіра оцінили експертним оком брати-мисливці Олександр і Юрій Ворони, які на двох мають близько сімдесяти років стажу полювання. Вони припустили — що на знімку — сильно виснажений шакал, який, можливо, хворий на сказ і тому позбувся шерсті.

Крім того, селяни вважають, що звір був не один і десь в окрузі є схожі тварини.

Мисливці ж закликають людей бути обережними з подібними тваринами, адже вони можуть переносити хвороби. Тому про їх появу слід повідомляти відповідні служби.

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