У Києві розкидають смертельно небезпечну їжу для собак
Деякі домашні вихованці вже постраждали, повідомляє"Київ без цензури".
У сквері на вулицях Княжий Затон і Петра Григоренка кияни почали помічати розкидані "вкусняшки" для собак, наколоті на цвяхи, довгі голки і дроту.
Місцевий житель повідомив, що деякі тварини вже постраждали від рук догхантерів.
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Дружина Влада Ями показала його під крапельницею і звернулася до українців: "Благаю вас..."
Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
Переможець "Майстер Шеф" зняв дивну поведінку Сергія Притули в ресторані: "Адаптувався і почав їсти квіти"
Настя Каменських вдарила свою танцівницю прямо на сцені: "Як довбанула..."
До слова, в селі Рокитне Рівненської області невідома тварина потрапила в капкан. Місцеві жителі, побачивши худого звіра без шерсті і довгим хвостом, прозвали його "чупакаброю".
Капкани в селі розставили після того, як стала масово гинути домашня птиця. У кого-то не стало 13 курей, у кого — то-6. Розповідають і про 19 качок, яких хижак подушив, але не з'їв.
"Хвіст у нього такий довгий, десь сантиметрів 70. І вгору, як антена, піднятий", – розповів місцевий житель Микола Ничипорук.
Один з мисливців припустив, що це гібрид собаки і лисиці.
Нагадаємо, що ведмідь напав на туристів, загинула дитина: деталі трагедії в Росії.
Як повідомляла Politeka, Ведмедиця накинулася на чоловіка і відгризла йому пів-обличчя, Відео.
Також Politeka писала, що жорстокий хижак тримає в страху Українське село, відео.