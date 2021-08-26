У Києві розкидають смертельно небезпечну їжу для собак

Деякі домашні вихованці вже постраждали, повідомляє"Київ без цензури".

У сквері на вулицях Княжий Затон і Петра Григоренка кияни почали помічати розкидані "вкусняшки" для собак, наколоті на цвяхи, довгі голки і дроту.

Місцевий житель повідомив, що деякі тварини вже постраждали від рук догхантерів.

До слова, в селі Рокитне Рівненської області невідома тварина потрапила в капкан. Місцеві жителі, побачивши худого звіра без шерсті і довгим хвостом, прозвали його "чупакаброю".

Капкани в селі розставили після того, як стала масово гинути домашня птиця. У кого-то не стало 13 курей, у кого — то-6. Розповідають і про 19 качок, яких хижак подушив, але не з'їв.

"Хвіст у нього такий довгий, десь сантиметрів 70. І вгору, як антена, піднятий", – розповів місцевий житель Микола Ничипорук.

Один з мисливців припустив, що це гібрид собаки і лисиці.

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