П'яні підлітки шокували витівкою у столичному метро
У київському метро малолітні пасажири в стані алкогольного сп'яніння псували вагони, а інші пасажири робили вигляд, що цього не бачили.
Відповідне відео поширив "Київ Оперативний" у Telegram.
"Двоє б*хих малолітніх осіб з пляшкою пива в пластиці змальовують вагони столичної підземки, а інші вдають, що не помічають цієї дичини. Так і живемо", - йдеться в повідомленні.
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На ролику видно, як двоє малолітніх хлопців роблять написи на дверях вагона метро. Зловмисники були без масок, хоча карантин, введений через коронавірус COVID-19 і масочний режим для боротьби з поширенням хвороби, ніхто не відміняв.
Інші пасажири робили вигляд, що не помічають п'яної витівки підлітків. Зауважень їм ніхто не робив.
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