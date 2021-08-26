Їм тепер не відмитися від ганьби

П'яні підлітки шокували витівкою у столичному метро

У київському метро малолітні пасажири в стані алкогольного сп'яніння псували вагони, а інші пасажири робили вигляд, що цього не бачили.

Відповідне відео поширив "Київ Оперативний" у Telegram.

"Двоє б*хих малолітніх осіб з пляшкою пива в пластиці змальовують вагони столичної підземки, а інші вдають, що не помічають цієї дичини. Так і живемо", - йдеться в повідомленні.

На ролику видно, як двоє малолітніх хлопців роблять написи на дверях вагона метро. Зловмисники були без масок, хоча карантин, введений через коронавірус COVID-19 і масочний режим для боротьби з поширенням хвороби, ніхто не відміняв.



Інші пасажири робили вигляд, що не помічають п'яної витівки підлітків. Зауважень їм ніхто не робив.

В Україні за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, загрожує кримінальна відповідальність – це ст.296 Кримінального кодексу ("Хуліганство").

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