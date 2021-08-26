У поїзді Київ-Бердянськ видають рвану постільну білизну

Про це у Facebook написала відома волонтер і актриса Олена Володіна.

Після її прохання провідник поміняв білизну, але воно виявилося не краще.

"Поміняв. Вона вся така. Ще й кольору "сухий асфальт". Комплект білизни, мабуть, ровесник нашої іменинниці. І щось мені підказує, що ще 30 років буде служити людям", - написала Володіна.

До слова, в поїзді Укрзалізниці чоловік чіплявся до пасажирок - захищати їх ніхто не поспішав

Інцидент стався в поїзді Львів-Маріуполь після першої години ночі.

До п'яного бешкетника прийшов друг з іншого вагона, який включив музику в купе у дівчат.

Постраждала дівчина розповіла, що навіть після зауважень провідників і начальника поїзда чоловік продовжував поводитися неадекватно.

Пасажирка викликала поліцію на найближчу станцію, але поліцейські сказали, що у них немає підстав зняти з поїзда п'яного бешкетника, який чіплявся до дівчат.

Поліція не змогла допомогти, в результаті дівчат просто перевели спати в інше купе.

Нагадаємо, пасажир показав, як виглядає " люкс "від Укрзалізниці:"смердить сечею і +80".

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