У поїзді Київ-Бердянськ видають рвану постільну білизну
Про це у Facebook написала відома волонтер і актриса Олена Володіна.
Після її прохання провідник поміняв білизну, але воно виявилося не краще.
"Поміняв. Вона вся така. Ще й кольору "сухий асфальт". Комплект білизни, мабуть, ровесник нашої іменинниці. І щось мені підказує, що ще 30 років буде служити людям", - написала Володіна.
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До слова, в поїзді Укрзалізниці чоловік чіплявся до пасажирок - захищати їх ніхто не поспішав
Інцидент стався в поїзді Львів-Маріуполь після першої години ночі.
До п'яного бешкетника прийшов друг з іншого вагона, який включив музику в купе у дівчат.
Постраждала дівчина розповіла, що навіть після зауважень провідників і начальника поїзда чоловік продовжував поводитися неадекватно.
Пасажирка викликала поліцію на найближчу станцію, але поліцейські сказали, що у них немає підстав зняти з поїзда п'яного бешкетника, який чіплявся до дівчат.
Поліція не змогла допомогти, в результаті дівчат просто перевели спати в інше купе.
Нагадаємо, пасажир показав, як виглядає " люкс "від Укрзалізниці:"смердить сечею і +80".
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