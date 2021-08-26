Жінка залишила передсмертну записку перед фатальним стрибком

На Тополиній, 19 у Дніпрі 29-річна жінка вчинила самогубство. Вона вистрибнула з вікна 5 поверху. Місцеві кажуть, що у загиблої залишилася 2-місячна дитина.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на прес-секретаря Дніпровського відділення поліції Аліну Стадник.

За словами прес-секретаря, 25 серпня близько 11:00 надійшло повідомлення, що біля одного з будинків на вулиці Тополіній виявили тіло жінки. Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомив "Горсовет", посилаючись на джерела в правоохоронних органах, в квартирі померлої 29-річної жінки вони знайшли передсмертну записку, в якій було написано:"Я не змогла її полюбити і так жити не можу".

За життя у жінки була двомісячна дочка 2021 року народження. Поки не відомо, з ким залишиться її 2-місячна дитина. Так як про батька малюка або інших родичів не повідомляють.

Варто зазначити, що серед основних причин, за якими йдуть на суїцид, – сварки з близькими, доведення до самогубства через соцмережі, нерозділене кохання, погане матеріальне становище тощо.

Нагадаємо, що у Києві молодий хлопець намагався покінчити життя самогубством.

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