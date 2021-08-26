У Києві на Оболоні місцева мешканка тримала у своїй квартирі вісім стаффордширських тер'єрів, хижих птахів, двох лисиць, вовка і борсука.

Про це повідомляє hromadske.radio, з посиланням на Наталію Попову, засновницю притулку для диких тварин.

"Вовки до нас потрапили від однієї жінки, яка в двокімнатній квартирі на Оболоні завела борсука, вовка, двох лисиць, якихось хижих птахів і більше восьми собак породи Стаффордширський тер'єр. Вони сиділи в маленьких собачих клітках", - розповіла Наталія Попова.

Засновниця притулку додала, що вранці 25 серпня відправили двох вовків на реабілітацію до Бельгії. За її словами, у однієї з тварин на нозі виявили відкриті переломи, їх було шість. Вовку зробили операцію і вдалося зберегти всі чотири лапи, однак, за словами Наталії Попової, відпускати його родичем в природне середовище не можна.

Другого вовка мешканка Оболоні вирішила завести після описаної події з першим. Однак через те, що зоозахисники почали чинити тиск, вона сама зв'язалася із засновницею притулку і повідомила, що готова віддати вовка.

Попова додала, що подія з вовком сталася, коли Борсук вирвався з на волю і покусав його. Засновниця повідомила, що в її заклад, в кінцевому підсумку, тварину доставили зоозахисники.

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