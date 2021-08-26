Харлан прилетіло після Ріо за ту ж ситуацію на п'єдесталі

Ольга Харлан прокоментувала скандал навколо української легкоатлетки

Чотириразова призерка Олімпійських ігор фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала скандальне фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене.

Як пише видання Tribuna, спортсменка згадала про те, як потрапила в схожу ситуацію під час ОІ-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, Ярославу Магучіх розкритикували в соцмережах через те, що на Олімпійських Іграх в Токіо вона після завоювання бронзи в стрибках у висоту сфотографувалася із золотою медалісткою з Росії Марією Ласіцкене.

Харлан порадила стрибунці у висоту і іншим атлетам з України робити менше подібних фотографій. Вона нагадала, що ця тема може викликати у людей абсолютно різні емоції.

"Мені прилетіло після Ріо за ту ж ситуацію на п'єдесталі, де я стояла з двома росіянами. І почалося: "Як ти можеш стояти під їх гімн?". Що? Я на Олімпійському п'єдесталі. Після цього я не коментую. Фотографуватися потрібно менше. "Спорт поза політикою" – це суб'єктивна штука", - розповіла Харлан.

Фехтувальниця також додала, що практично кожен спортсмен проходить інструктаж перед змаганнями, але зазначила, що іноді гору беруть емоції. Не думаєш про наслідки, а треба.

"Коли ти на п'єдесталі, то вже погано уявляєш, що робиш. Не думаєш про наслідки. Плюс досвіду у когось немає", - підсумувала Харлан.



Нагадаємо, що Горуна став на захист Магучіх після фото з росіянкою.

Як Politeka писала, скандал розгорівся через фото української спортсменки з колегою з РФ.

Також Politeka розповідала, що Беленюк засудив цькування 19-річної Магучіх.