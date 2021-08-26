Під Києвом вночі в четвер, 26 серпня спалахнула Руйнівна пожежа

Займання сталося в приватному будинку, який знаходиться в селі Мотижин Київської області. Всередині знаходився господар будинку і його співмешканка.

Деталі події повідомили в прес-службі поліції Київщини.

Попередньо було встановлено, що напередодні 47-річний господар будинку разом зі своєю співмешканкою відпочивали та вживали алкоголь. Як повідомили пожежники, за їх інформацією загоряння будинку сталося в результаті необережного поводження з вогнем. Жінка і чоловік загинули на місці, рятувати їх було пізно.

Рятувальники Київської області уточнили, що на гасіння пожежі знадобилося кілька годин. Обставини події встановлюватиме слідство.

Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.