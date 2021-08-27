Російський актор Олексій Панін, який зараз живе в Іспанії, вибачився перед українцями за те, що підтримував російську агресію

Цьому він присвятив 17-хвилинне відео, в якому відповів на останнє шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова, в якому той неодноразово згадував артиста.

Панін завив, що був схильний до впливу російської пропаганди.

"Я дуже хочу, щоб це побачили українці. Володимир Соловйов сказав, що я підтримав анексію Криму. Так, дійсно, я в той час був абсолютним дебілом, який також був підданий всій цій пропаганді, яка лилася на мене з екранів телевізорів. Я дійсно вважав, що "Крим-наш", - сказав актор.

Панін вибачився за те, що раніше підтримував політику Кремля.

"Крим - не наш! Ніякого "референдуму" в Криму не було. Це пряма анексія Криму. [ ... ] Я прошу вибачення, що я був такий мудак. Я прошу вибачення за своїх колег артистів-мудаків. І я прошу прощення за те, що Росія розв'язала цю нікому не потрібну війну. Мені дуже соромно, і я дуже прошу вас не слухати російських пропагандистів. Я дуже сподіваюся, що Росія буде вільною. І я дуже сподіваюся, що все це гівно рано чи пізно закінчиться. Всім добра!"- заявив Панін.

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