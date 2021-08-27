Торговці влаштували стихійний ринок на самій вершині Говерли

Українець на своїй сторінці в Facebook розмістив фотографію з найвищої точки Українських Карпат і знаменитого туристичного об'єкта України – гори Говерли.

На знімку дуже велика кількість пива, мінеральної та солодкої води, шоколадних батончиків та інших продуктів за шаленою ціною.

"Говерла. Може відразу МАФи поставите? Якісь козли влаштували там стихійний ринок", - йдеться в повідомленні.

"У цьому весь менталітет українців! Вони в Європі, точно так само поводяться!! Типу, нас тут ніхто не знає! Повірте! Я там жила,і мені було дуже соромно, за наших земляків!", " Обов'язково потрібно сказати гидоту, інакше не можемо. А слабо сказати про хороше? Мізків не вистачає на хороше"," Ну начебто ідея непогана, головне щоб ка * * шек і сміття не залишали, а так робочі місця і людям приємно. А ще й невеликий музей про походження назви і тд", " в цивілізовані країни вода на вершині була б безкоштовно для підкорювачів вершини. Але самі ж люди купують ось і весь парадокс!",- обурюються українці в мережі.

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