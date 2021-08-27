Поліція звертається до всіх, хто може надати допомогу у виявленні небезпечних злочинців

У Львові, на вулиці Стуса, 47, у п'ятницю, 27 серпня, розстріляли таксиста. Від отриманих травм чоловік помер у місцевій лікарні.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич.

За даними Львівського депутата, інцидент стався о 10: 40 поблизу центральної частини Львова. До одного з ресторанів зайшов закривавлений чоловік.

Він розповів, що таксист і в нього стріляли невідомі особи. Очевидці викликали потерпілому медиків, проте той помер у лікарні. У злочині підозрюють двох чоловіків. Їх розшукує поліція.

Підозрюваний 1: середньої статури, зріст 175 см. був одягнений в чорну кепку, коротку куртку червоного кольору, чорні штани (можливо спортивні), в руках мав смугасті сумки.

Підозрюваний 2: зріст 180-185 см, міцної статури. Був одягнений у кепку темного кольору.

Попередньо відомо, що водій таксі не був знайомий із зазначеними особами. Вони сіли до нього в машину в якості пасажирів. Після того як таксист отримав вогнепальне поранення, він встиг дістатися до найближчого кафе "Форес", де попросив про допомогу. У нього була кровоточива рана.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.

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