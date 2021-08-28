Якою буде погода на вихідних, 28-29 серпня, з'явився детальний прогноз

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на Український гідрометцентр, на вихідних частину України накриють рясні дощі, а частина буде плавиться від спеки, яка несподівано повернулася.

Погода в суботу, 28 серпня

У суботу, 28 серпня на Сході і півдні України прогнозують сонячну і суху погоду без опадів, правда буде трохи вітряно. Температура повітря прогріється вночі до +12 + 14 градусів, а вдень буде навіть жарко – +27 +29 градусів, а місцями і до +30 + 31 градуса. У північних областях теж буде сухо, але прохолодніше – вночі +12 +14, а вдень до +22 +24 градусів.

У центральних областях країни опадів не прогнозують, Але небо затягнуть Хмари. Нічна температура становитиме + 12 +14, а вдень +26, + 28 градусів. А ось на заході попереджають про короткочасні дощі. Температура повітря вночі до + 13 градусів, вдень – +21, +24 градусів.

Погода в неділя, 29 серпня

У південних і східних областях України очікується суха сонячна погода, буде жарко і без опадів. Вночі в різних областях від +13 і до +21 градусів тепла. А вдень місцями буде припікати від + 28 до +34 градусів тепла. У північній частині країни також без опадів, але небо місцями затягне хмарами. Температура повітря становитиме вночі + 13 +15, а вдень +25 + 27 градусів.

Тим часом західні області України накриють сильні зливи зі шквалами і поривами вітру, місцями грози. Нічна температура складе + 9 + 11 градусів, а вдень повітря прогріється до +17, +20 градусів. Центральна Україна буде без опадів, але з вітряною погодою. Вночі від +12 до +16 градусів, вдень до +26 +29 градусів, місцями до +31 градуса.

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