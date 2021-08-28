У Києві спалахнула пожежа на 7-му поверсі в житловому будинку

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Пожежу в житловому будинку по проспекту Палладіна, 8а, горіла квартира на 7 поверсі, пожежники оперативно загасили, про постраждалих не повідомляється", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих не повідомляється. Причина загоряння на даний момент невідома.

До слова, під Києвом вночі 26 серпня спалахнула руйнівна пожежа.

Займання сталося в приватному будинку, який знаходиться в селі Мотижин Київської області. Всередині знаходився господар будинку і його співмешканка.

Напередодні 47-річний господар будинку разом зі своєю співмешканкою відпочивали і вживали алкоголь. Як повідомили пожежники, за їх інформацією загоряння будинку сталося в результаті необережного поводження з вогнем. Жінка і чоловік загинули на місці, рятувати їх було пізно.

Рятувальники Київської області уточнили, що на гасіння пожежі знадобилося кілька годин. Обставини події встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.