У Києві спалахнула пожежа на 7-му поверсі в житловому будинку
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Пожежу в житловому будинку по проспекту Палладіна, 8а, горіла квартира на 7 поверсі, пожежники оперативно загасили, про постраждалих не повідомляється", - йдеться в повідомленні.
Про постраждалих не повідомляється. Причина загоряння на даний момент невідома.
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До слова, під Києвом вночі 26 серпня спалахнула руйнівна пожежа.
Займання сталося в приватному будинку, який знаходиться в селі Мотижин Київської області. Всередині знаходився господар будинку і його співмешканка.
Напередодні 47-річний господар будинку разом зі своєю співмешканкою відпочивали і вживали алкоголь. Як повідомили пожежники, за їх інформацією загоряння будинку сталося в результаті необережного поводження з вогнем. Жінка і чоловік загинули на місці, рятувати їх було пізно.
Рятувальники Київської області уточнили, що на гасіння пожежі знадобилося кілька годин. Обставини події встановлюватиме слідство.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.