Чоловіка ледь вдалося втихомирити і відправити на госпіталізацію

У Києві 27 серпня з вікна квартири на 8 поверсі будинку, розташованого на вулиці Дніпровська набережна, 26-Д, випав чоловік. В результаті падіння киянин дивом вижив.

Про це повідомляє ДСНС.

Як з'ясувалося, 24-річний чоловік випав з вікна восьмого поверху і впав на дах ресторану. Рятувальники зняли його з даху за допомогою сходів і медичних нош.

Незважаючи на отримані травми, чоловік виявився досить активним і поводився неадекватно. Крім того, у нього були ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Так, коли співробітники поліції і медики спробували допомогти потерпілому, він почав кидатися в них камінням.

Завдяки професійному і комплексному підходу всіх задіяних в ситуації служб, хлопця вдалося переконати відправитися в лікарню. Рятувальники передали потерпілого медичним працівникам, які повинні надати йому лікарську допомогу та обстежити його стан після падіння.

Наразі причину та обставини інциденту з'ясовує поліція.

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