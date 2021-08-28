Незрозуміло, як ртуть туди потрапила і скільки пробула в школі
У Львові під час ремонту в одному з приміщень школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан" виявили ртуть. Діти та колектив дихали отрутою.
Про це повідомила пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА.
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Кульки ртуті виявили під підлогою в четвер, 26 серпня, коли робітники міняли покриття. Рятувальники провели збір ртуті механічним способом і провели демеркуризацію. Всього було зібрано 40 грамів ртуті.
Згодом зібрану ртуть було передано до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на зберігання та подальшу утилізацію.
Поки невідомо, як ртуть опинилася під підлогою в школі і скільки часу вона могла там пробути.
Варто відзначити, що проникнення ртуті в організм частіше відбувається при вдиханні її парів, які не мають запаху. Вплив ртуті навіть у невеликих кількостях може викликати проблеми зі здоров'ям.
Ртуть надає токсичну дію на нервову, травну та імунну системи, на легені, нирки, шкіру і очі.
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