В Україні 29-30 серпня очікуються підйоми рівнів води через опади

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Підйоми рівнів води очікуються у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій області, річках басейнів Прута та Сірет - це Івано-Франківська та Чернівецька області, рівень опадів там може бути від 20 см до 1 м.

Також на річках басейну Дністра, що у Львівській та Івано-Франківській областях, від 30 до 130 см, без негативних наслідків. І на річці Прип'ять у створі поста Річиця (Волинська область) з добовою інтенсивністю 1-5 см.

У ДСНС також попереджають, що в місцях великих зливових дощів можуть сформуватися значні місцеві і схильні стоки.

До слова, в Харківській області нещодавно стався потоп.

Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.

У Куп'янському районі двори затоплювало водою і брудом - будинки опинилися під загрозою затоплення, в деяких місцях рівень води досяг 30 см.

Рятувальники прийшли на допомогу місцевим жителям - воду відкачували кілька годин.

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Як повідомляла Politeka, Ялта потопала у смітті через негоду, є жертви: кадри катастрофи.

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