В Україні 29-30 серпня очікуються підйоми рівнів води через опади
Про це інформує прес-служба ДСНС.
Підйоми рівнів води очікуються у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій області, річках басейнів Прута та Сірет - це Івано-Франківська та Чернівецька області, рівень опадів там може бути від 20 см до 1 м.
Також на річках басейну Дністра, що у Львівській та Івано-Франківській областях, від 30 до 130 см, без негативних наслідків. І на річці Прип'ять у створі поста Річиця (Волинська область) з добовою інтенсивністю 1-5 см.
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У ДСНС також попереджають, що в місцях великих зливових дощів можуть сформуватися значні місцеві і схильні стоки.
До слова, в Харківській області нещодавно стався потоп.
Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.
У Куп'янському районі двори затоплювало водою і брудом - будинки опинилися під загрозою затоплення, в деяких місцях рівень води досяг 30 см.
Рятувальники прийшли на допомогу місцевим жителям - воду відкачували кілька годин.
Нагадаємо, що в Криму вируючий потік зносив все на своєму шляху: кадри масштабної повені в Ялті.
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