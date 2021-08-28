В Україні шахраї почали використовувати нову схему обману при продажу автомобілів, в якій жертва залишається без грошей і без машини.

Про це повідомляє «Твоя машина».

Щоб не потрапити в пастку потрібно вчасно розпізнати злочинця. Після того, як власниць автомобіля публікує оголошення про продаж машини, з ним зв'язуються шахраї і пропонують зустрітися.

Вони пропонують укласти договір купівлі-продажу, не залучаючи нотаріуса. Обґрунтовують шахраї це економією кількох тисяч гривень. Аферисти при розмові намагаються завоювати довіру жертви, розташувати її до себе. Вони можуть розповідати про своє життя, про те, що довго відкладали, щоб купити машину. Однак через хворобу родича, витратили заощадження і необхідної суми у них немає.

Шахрай стверджує, що у нього є стабільна робота, він готовий щомісяця погашати борг. Внести перший платіж він обіцяє через тиждень. Власники іноді погоджуються укласти договір. У ньому вказують, що отримали всі гроші за машину. Покупець їде на автомобілі, а його номер незабаром перестане обслуговуватися.

Щоб не стати жертвою, не слід економити на послугах нотаріуса. Також можна відвідати сервісний центр МВС разом з покупцем. Підписувати договір до виконання всіх його умов також не слід.

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